Эвакуированные из-за взрыва газа жители дома в Омске размещены в местной гостинице

В Омске 75 человек размещены в местном гостиничном комплексе «Иртыш» после того, как в одном из жилых домов города произошёл взрыв газового баллона с обрушением перегородки стены. Об этом сообщает МЧС.

«75 жителей, в том числе шесть детей, эвакуированные из пострадавшего дома в городе Омске, размещены в пункте временного размещения на базе гостиничного комплекса «Иртыш». Психологи МЧС России работают с жильцами, находившимися в доме в момент обрушения», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее взрыв газа с обрушением перегородки стены произошёл в жилом доме в Омске.