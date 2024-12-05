Путин поручил Мантурову контролировать строительство мусоросжигательных заводов

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову держать на контроле вопросы строительства мусоросжигательных заводов.

«Надо просто держать на контроле, понимать, что там происходит», — дал поручение глава государства.

Ранее Путин поручил национальному центру «Россия» подготовить справочник, где понятным языком будет рассказано о результатах реализации национальных проектов.

Также российский президент на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам призвал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки.