Путин поручил Мантурову контролировать строительство мусоросжигательных заводов

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Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову держать на контроле вопросы строительства мусоросжигательных заводов.
Путин поручил Мантурову контролировать строительство мусоросжигательных заводов
  • РИА Новости
  • © Артём Геодакян

«Надо просто держать на контроле, понимать, что там происходит», — дал поручение глава государства.

Ранее Путин поручил национальному центру «Россия» подготовить справочник, где понятным языком будет рассказано о результатах реализации национальных проектов.

Также российский президент на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам призвал честно информировать людей об условиях льготной ипотеки.

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