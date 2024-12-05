Минтранс: опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет с 1 сентября
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Об этом свидетельствуют данные приказа Минтранса России.
Отмечается, что в настоящее время, если пассажир купил билет туда-обратно и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ.
«Со следующего года такой «опции» не будет — обратный билет будет сохранён за пассажиром», — приводит текст приказа ТАСС.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести запрет на овербукинг для авиакомпаний, соответствующее обращение направлено на имя министра транспорта Романа Старовойта.