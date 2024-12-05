Минтранс: опоздавшие на рейс смогут использовать обратный билет с 1 сентября

Пассажиры, опоздавшие на авиарейс, смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные приказа Минтранса России.

Отмечается, что в настоящее время, если пассажир купил билет туда-обратно и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ.

«Со следующего года такой «опции» не будет — обратный билет будет сохранён за пассажиром», — приводит текст приказа ТАСС.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести запрет на овербукинг для авиакомпаний, соответствующее обращение направлено на имя министра транспорта Романа Старовойта.