В Москве пройдёт IX Международный кремлёвский благотворительный кадетский бал

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В Москве 11 декабря состоится IX Международный кремлёвский благотворительный кадетский бал. Мероприятие проводится в поддержку специальной военной операции и посвящено Дню Героев Отечества, героям СВО и Году семьи.
В Москве пройдёт IX Международный кремлёвский благотворительный кадетский бал
  • © Пресс-служба Минпросвещения России

Об этом говорится на сайте Минпросвещения России.

В мероприятии примут участие 2,5 тыс. представителей российской молодёжи старше 12 лет из 1053 образовательных учреждений из всех субъектов Российской Федерации.

Это воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, общеобразовательных школ с кадетскими классами, члены патриотических военно-спортивных клубов, воспитанники социальных учреждений для детей-сирот, курсанты ведомственных вузов России, студенты, а также дети, чьи родные и близкие принимают участие в СВО.

9 декабря в рамках культурной программы МБКБ 2024 делегации участников из субъектов России посетят Центральный музей Вооружённых сил Российской Федерации, Оружейную палату, Алмазный фонд и побывают на обзорной экскурсии по Москве.

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