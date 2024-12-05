Путин: Кудрин рассказал о работе «Яндекса» в сфере беспилотного транспорта

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Президент России Владимир Путин сообщил, что советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин на встрече рассказал ему о работе компании в сфере беспилотного транспорта.
Путин: Кудрин рассказал о работе «Яндекса» в сфере беспилотного транспорта
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«И ещё одна тема — это беспилотие транспортное. У меня Алексей Леонидович Кудрин вчера был уже поздно вечером, ночью практически, рассказывал, что «Яндекс» в этом смысле делает», — сказал российский лидер во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что первый в России беспилотный трамвай уже проделал по улицам столицы путь длиной в 2 тыс. км в рамках двух этапов тестирования.

Также главный конструктор беспилотной авиационной системы (БАС) С-76 Евгений Рубцов рассказал о перспективах развития системы доставки грузов в России.

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