Экс-начальника угрозыска петербургского ГУ МВД оставили в СИЗО

Суд в Петербурге оставил под стражей бывшего начальника управления уголовного розыска МВД России Олега Колесникова по делу о превышении должностных полномочий.

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Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города. «Защита просила постановление суда первой инстанции изменить, избрать Колесникову домашний арест. Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений», — говорится в сообщении. Ранее в Москве Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майору Валерию Муминджанову, обвиняемому в получении взятки.