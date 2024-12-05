Экс-начальника угрозыска петербургского ГУ МВД оставили в СИЗО
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Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
«Защита просила постановление суда первой инстанции изменить, избрать Колесникову домашний арест. Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений», — говорится в сообщении.
Ранее в Москве Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста заместителю командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майору Валерию Муминджанову, обвиняемому в получении взятки.