Путин призвал добиться выхода рождаемости в России на уверенный рост
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Путин признал, что это является сложной задачей, в которой объективно «не всё от нас зависит».
«Но нужно сделать всё, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост», — подчеркнул глава государства.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорождённых для стимулирования рождаемости.
В сентябре в кабмине заявили о планах в 2025—2027 годах выделить около 37,5 млрд рублей на демографические программы в регионах для повышения рождаемости.