Путин призвал добиться выхода рождаемости в России на уверенный рост

Необходимо создать в России в 2025 году условия для перелома демографической ситуации, нужно добиться выхода рождаемости на уверенный рост, отметил российский президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин признал, что это является сложной задачей, в которой объективно «не всё от нас зависит».

«Но нужно сделать всё, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост», — подчеркнул глава государства.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорождённых для стимулирования рождаемости.

В сентябре в кабмине заявили о планах в 2025—2027 годах выделить около 37,5 млрд рублей на демографические программы в регионах для повышения рождаемости.