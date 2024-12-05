Автоэксперт Шапарин рассказал о нюансах мытья автомобиля зимой

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как зимой правильно помыть машину.
Автоэксперт Шапарин рассказал о нюансах мытья автомобиля зимой
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Перед мойкой необходимо очистить все замки и дверные петли автомобиля, после чего смазать качественной силиконовой смазкой, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

«После мойки все замки, все полости, все швы и так далее нужно обязательно продуть. Это стоит совсем недорого, но сильно снижает риск того, что автомобиль просто замёрзнет и не откроется», — заключил Шапарин.

Ранее эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, что автомобиль необходимо подготовить к зимнему сезону, в частности залить новое моторное масло и зимнюю омывающую жидкость.

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