Автоэксперт Шапарин рассказал о нюансах мытья автомобиля зимой

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как зимой правильно помыть машину.

Перед мойкой необходимо очистить все замки и дверные петли автомобиля, после чего смазать качественной силиконовой смазкой, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

«После мойки все замки, все полости, все швы и так далее нужно обязательно продуть. Это стоит совсем недорого, но сильно снижает риск того, что автомобиль просто замёрзнет и не откроется», — заключил Шапарин.

Ранее эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, что автомобиль необходимо подготовить к зимнему сезону, в частности залить новое моторное масло и зимнюю омывающую жидкость.