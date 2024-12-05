Социальные НКО реализовали более 240 идей с помощью грантов мэра Москвы

Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) столицы, ставшие победителями конкурса грантов мэра Москвы в 2023 году, в текущем смогли реализовать более 240 полезных для города инициатив.

Эксперты отбирают предложения на конкурсной основе в 12 номинациях, среди которых «Наше наследие», «Экология мегаполиса», «Добровольчество и волонтёрство», а победителям город выделяет от 500 тыс. до 5 млн рублей, пишет издание «Вести Подмосковья».

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, победившие в конкурсе НКО в этом году проводили образовательные, патриотические и краеведческие акции.

Так, центр развития и досуга для всей семьи «Мастерская талантов» провёл серию тематических квизов «Горжусь тобой, Москва», научно-образовательный центр МГТУ имени Н.Э. Баумана организовал обучающий интенсив «Семейная Москва», а фонд «Вирта» провёл две выставки бездомных животных, которые посетили свыше 3 тыс. жителей столицы.

Ранее сообщалось, что московские некоммерческие организации (НКО) оказывают гражданам безвозмездные правовые услуги, связанные с пособиями, льготами, жилищными и другими вопросами.