Большинство россиян назвали покупку квартиры в этом году несбыточной мечтой

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Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали о своих мечтах, которые им не удалось реализовать в 2024 году. Большинство (89%) опрошенных назвали покупку квартиры.
Большинство россиян назвали покупку квартиры в этом году несбыточной мечтой
  • Gettyimages.ru

А 35% участников исследования хотели бы купить новый автомобиль, и эту мечту они считают выполнимой, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Anderida Financial Group.

«В среднем, чтобы накопить на мечту, россиянам нужно около двух лет, и лишь 40% смогут накопить самостоятельно», — рассказал основатель компании Алексей Тараповский.

По его словам, с учётом средних доходов на домохозяйство при условии двух работающих на новую машину удастся накопить через 3,5 года, а на новую квартиру потребуется откладывать в течение десяти лет.

Кроме прочего, 28% россиян мечтают о новом доме, а ещё 10% — о новых гаджетах: компьютерной технике или телефоне. Если первым на реализацию мечты придётся откладывать чуть более четырёх лет, то вторые могут скопить нужную сумму всего за три месяца.

Ранее стало известно, какие популярные подарки россияне планируют вручать на Новый год.

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