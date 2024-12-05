Большинство россиян назвали покупку квартиры в этом году несбыточной мечтой

Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали о своих мечтах, которые им не удалось реализовать в 2024 году. Большинство (89%) опрошенных назвали покупку квартиры.

А 35% участников исследования хотели бы купить новый автомобиль, и эту мечту они считают выполнимой, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Anderida Financial Group.

«В среднем, чтобы накопить на мечту, россиянам нужно около двух лет, и лишь 40% смогут накопить самостоятельно», — рассказал основатель компании Алексей Тараповский.

По его словам, с учётом средних доходов на домохозяйство при условии двух работающих на новую машину удастся накопить через 3,5 года, а на новую квартиру потребуется откладывать в течение десяти лет.

Кроме прочего, 28% россиян мечтают о новом доме, а ещё 10% — о новых гаджетах: компьютерной технике или телефоне. Если первым на реализацию мечты придётся откладывать чуть более четырёх лет, то вторые могут скопить нужную сумму всего за три месяца.

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