Автоэксперт Бабаев рассказал, как бороться с замёрзшим лобовым стеклом

Руководитель направления франчайзинга международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Бабаев рассказал о средствах борьбы с наледью и инеем на лобовом стекле.

Этим он поделился с «Российской газетой».

Эксперт выделил несколько способов борьбы.

В случае отсутствия встроенного электрообогрева стекла можно включить печку на средний режим и распределить потоки нагрева на разные направления.

Вторым способом эксперт называет «проморозку» авто, то есть после завершения поездки нужно открыть двери или окна на несколько минут, чтобы выровнять температуру в салоне и на улице.

«Именно из-за разницы температур появляется конденсат, и, как следствие, иней и наледь», — отмечает он.

Кроме того, автоэксперт рекомендует наносить на стекла специальные средства для удаления влаги — их легко можно купить, а можно сделать самому из обычного уксуса (9%) и воды.

Ещё одним вариантом может быть чехол на лобовое стекло, но он, как полагает Бабаев, не спасёт его от наледи и перепадов температур.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об основных правилах вождения в гололёд.