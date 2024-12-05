Автоэксперт Бабаев рассказал, как бороться с замёрзшим лобовым стеклом

Короткая ссылка
Руководитель направления франчайзинга международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Бабаев рассказал о средствах борьбы с наледью и инеем на лобовом стекле.
Автоэксперт Бабаев рассказал, как бороться с замёрзшим лобовым стеклом
  • Gettyimages.ru

Этим он поделился с «Российской газетой».

Эксперт выделил несколько способов борьбы.

В случае отсутствия встроенного электрообогрева стекла можно включить печку на средний режим и распределить потоки нагрева на разные направления.

Вторым способом эксперт называет «проморозку» авто, то есть после завершения поездки нужно открыть двери или окна на несколько минут, чтобы выровнять температуру в салоне и на улице.

«Именно из-за разницы температур появляется конденсат, и, как следствие, иней и наледь», — отмечает он.

Кроме того, автоэксперт рекомендует наносить на стекла специальные средства для удаления влаги — их легко можно купить, а можно сделать самому из обычного уксуса (9%) и воды.

Ещё одним вариантом может быть чехол на лобовое стекло, но он, как полагает Бабаев, не спасёт его от наледи и перепадов температур.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об основных правилах вождения в гололёд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить