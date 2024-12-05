Автоэксперт Бабаев рассказал, как бороться с замёрзшим лобовым стеклом
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Этим он поделился с «Российской газетой».
Эксперт выделил несколько способов борьбы.
В случае отсутствия встроенного электрообогрева стекла можно включить печку на средний режим и распределить потоки нагрева на разные направления.
Вторым способом эксперт называет «проморозку» авто, то есть после завершения поездки нужно открыть двери или окна на несколько минут, чтобы выровнять температуру в салоне и на улице.
«Именно из-за разницы температур появляется конденсат, и, как следствие, иней и наледь», — отмечает он.
Кроме того, автоэксперт рекомендует наносить на стекла специальные средства для удаления влаги — их легко можно купить, а можно сделать самому из обычного уксуса (9%) и воды.
Ещё одним вариантом может быть чехол на лобовое стекло, но он, как полагает Бабаев, не спасёт его от наледи и перепадов температур.
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