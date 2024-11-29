Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области

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За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Белгородской области свыше 60 снарядов.
Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области
  • AP

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, под удары попали 19 населённых пунктов в восьми районах области.

Два человека пострадали, один из них госпитализирован. Было повреждено несколько легковых автомобилей, частных домов и соцобъектов, а также объект инфраструктуры.

Сутками ранее ВСУ выпустили 34 боеприпаса и 27 беспилотников по территории шести районов Белгородской области.

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