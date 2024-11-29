Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области
- AP
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его словам, под удары попали 19 населённых пунктов в восьми районах области.
Два человека пострадали, один из них госпитализирован. Было повреждено несколько легковых автомобилей, частных домов и соцобъектов, а также объект инфраструктуры.
Сутками ранее ВСУ выпустили 34 боеприпаса и 27 беспилотников по территории шести районов Белгородской области.