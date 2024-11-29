Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 60 снарядов по Белгородской области

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по территории Белгородской области свыше 60 снарядов.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, под удары попали 19 населённых пунктов в восьми районах области.

Два человека пострадали, один из них госпитализирован. Было повреждено несколько легковых автомобилей, частных домов и соцобъектов, а также объект инфраструктуры.

Сутками ранее ВСУ выпустили 34 боеприпаса и 27 беспилотников по территории шести районов Белгородской области.