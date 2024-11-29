Московская пенсионерка перечислила мошенникам почти 90 млн рублей за год
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Как говорится в Telegram ведомства, в ноябре 2023 года 86-летней москвичке позвонил неизвестный и, представляясь следователем, сообщил, что ею занялись мошенники и все её сбережения могут быть похищены неизвестными.
В итоге аферисты в течение года связывались с ней то под видом банкиров, то представляясь сотрудниками правоохранительных органов и убеждали её продолжать переводить деньги на безопасные счета. Также она передавала со своих счетов приезжавшим курьерам от 300 тыс. до 23 млн рублей.
«Пенсионерка целый год общалась с телефонными мошенниками и передала курьерам почти 90 млн рублей... Женщина отдала все сбережения, а также денежные средства от продажи акций банка и квартиры на шоссе Энтузиастов», — говорится в заявлении.
Поняв в какой-то момент, что её обманули, она обратилась в правоохранительные органы.
Ранее пресс-службе СУ СК России по Тюменской области предупредили о мошенниках, звонящих от имени ведомства.