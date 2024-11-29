Собянин: более 6000 компаний примкнули к проекту «Сделано в Москве» с 2022 года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с момента запуска проекта «Сделано в Москве» в 2022 году его участниками стали более 6 тыс. компаний — представители малого, среднего и крупного бизнеса.

Проект поддержки столичных производителей будет продолжаться, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

С его помощью столичные предприятия могут развиваться и осваивать новые рынки, в том числе зарубежные, отметил Собянин.

Так, под брендом Made in Moscow предприниматели могут участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, размещать товары в иностранных ретейл-сетях, а также получать иные меры поддержки, включая финансовые.

«Свыше 1,5 тыс. московских компаний поставили свои товары и услуги в более чем 110 стран мира с поддержкой города», — резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что за год существования проекта «Москва — на волне» удалось реализовать около 800 т весовой продукции.