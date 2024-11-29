Началось голосование за символ для новой банкноты в 1000 рублей

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ЦБ открыл онлайн-голосование за символ для оборотной стороны новой банкноты номиналом 1000 рублей, посвящённой Приволжскому федеральному округу.
Началось голосование за символ для новой банкноты в 1000 рублей
  • РИА Новости

Об этом стало известно из официального Telegram-канала национального центра «Россия».

Всего для изображения было представлено 25 культурных и исторических достопримечательностей из разных регионов Поволжья.  

«Каждый участник голосования может выбрать только один объект. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке многоплановой композиции банкноты. Итоговый дизайн утвердит совет директоров Банка России», — говорится в сообщении.

Голосование будет завершено 12 декабря в 12:00 мск.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что обновлённый дизайн оборотной стороны купюры 1000 рублей будет представлен в следующем году.

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