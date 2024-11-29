Бастрыкину доложат об инциденте с травмированием подростка в лагере Приморья
- РИА Новости
Так глава ведомства отреагировал на обращение жительницы, которая в комментариях в Telegram-канале Информационного центра СК России выразила несогласие с ходом установления обстоятельств травмирования её сына в детском спортивном лагере посёлка Ливадия, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого СКР.
В июле текущего года подросток упал с крыши неогороженного строения, в результате его госпитализировали с закрытым переломом предплечья. В настоящее время ему требуется реабилитация. Однако к ответственности никто привлечён не был.
Бастрыкину доложат о ходе расследования дела и о причинах допущенных проволочек. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что океанариум во Владивостоке выплатит 2,25 млн рублей компенсации семье четырёхлетнего мальчика из города Корсаков, который в апреле упал со второго этажа океанариума и до сих пор проходит лечение.