Бастрыкин запросил доклад по ситуации с истязанием ребёнка в Кузбассе
- РИА Новости
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее стало известно, что 12-летний подросток в Прокопьевске ушёл из дома 26 ноября из-за издевательств отчима.
28 ноября мальчика нашли в одном из городских супермаркетов.
По данным следствия, отчим заставлял школьника спать без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал ему лицо. Сейчас мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее источник RT сообщил, что мальчика заставляли есть стиральный порошок.