Бастрыкин запросил доклад по ситуации с истязанием ребёнка в Кузбассе

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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовным делам об истязании ребёнка в Кемеровской области.
Бастрыкин запросил доклад по ситуации с истязанием ребёнка в Кузбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. 

Ранее стало известно, что 12-летний подросток в Прокопьевске ушёл из дома 26 ноября из-за издевательств отчима.

28 ноября мальчика нашли в одном из городских супермаркетов.

По данным следствия, отчим заставлял школьника спать без одежды в холодных помещениях, а также изуродовал ему лицо. Сейчас мальчик изъят из семьи и передан в социальное учреждение, с ним работают психологи. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее источник RT сообщил, что мальчика заставляли есть стиральный порошок.

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