Более половины оборота торговли на Wildberries заняли товары из России и стран СНГ

По итогам трёх кварталов 2024 года на Wildberries покупали товары, произведённые в 197 странах. Российская продукция лидирует по доле в общем обороте на маркетплейсе. На отечественных производителей приходится почти 47% от общего оборота по количеству.

Доля китайских товаров оценивается в 29%, остальных стран — в 24%.

В первую десятку также вошли Узбекистан, Белоруссия, Киргизия, Турция, Южная Корея, Италия, Германия и Вьетнам (менее 3% на каждую страну).

«Суммарно товары производителей из России и стран СНГ, в которых присутствует Wildberries, составляют 56% от всех продаж на маркетплейсе за первые три квартала 2024 года», — отметили в компании.

Отечественная продукция доминирует в таких категориях, как ювелирные украшения, шторы, текстиль для дома, отделочные материалы, спецодежда, головные уборы, бытовая химия, аксессуары и одежда для малышей, детское питание.

Самой популярной белорусской продукцией стала косметика и товары для спальни. Что касается товаров из других стран СНГ — Узбекистана и Киргизии, то потребители чаще всего приобретают одежду.

Иран занял в списке 22-е место (более 2,5 млн товаров за три квартала). Популярностью пользуются орехи, сухофрукты и столовые сервизы.

КНДР оказалась на 44-м месте (почти 900 тыс. товаров). Лучшие показатели продемонстрировали подарочные косметические наборы и пилочки.

Если говорить о товарах, выпущенных в экзотических странах, то спрос отмечен прежде всего на сувенирную продукцию. К примеру, с начала года заказали более 400 сувенирных монет из королевства Лесото и 30 почтовых марок из Сент-Винсент и Гренадины.

Спросом также пользуется продукция производителей из Того, в том числе одежда и обувь, сумки, духи, различная техника. Всего реализовано 600 тыс. единиц.

Кроме того, покупатели приобретают итальянскую косметику и зубную пасту, вьетнамскую летнюю обувь и сухофрукты, уходовые средства для лица из Южной Кореи.