В Москве сделают обязательной подсветку вывесок на фасадах зданий

В Москве сделают обязательной подсветку всех вывесок, размещённых на внешних поверхностях любых сооружений. Новые требования будут введены с 2025 года, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Переходный период в несколько месяцев позволит бизнесу в спокойном режиме привести конструкции в соответствие с новыми требованиями», — сказал Ефимов.

По его словам, работа по улучшению облика Москвы ведётся с 2011 года. В частности, улицы освободили от избыточной рекламы, также разработаны правила для размещения вывесок. Их обязательная подсветка — это следующий шаг.

Как добавил заммэра, нововведение улучшит качество городской среды, повысит комфорт и безопасность жителей в тёмное время суток.

Ранее сообщалось, что в Пресненском районе Москвы приведут в порядок жилой четырёхэтажный дом, построенный в 1890 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики.