В Москве одобрили планы развития участков бывших промзон по девяти проектам КРТ

В Москве одобрили планы развития участков бывших промышленных зон по девяти проектам комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«На участках бывших промзон в девяти проектах комплексного развития территорий планируется возвести жилые и деловые кварталы. Там появится более 3,1 млн кв. м недвижимости. По итогам реализации проектов здесь создадут около 36,8 тыс. рабочих мест», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в развитие площадок оцениваются в 745 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 5 млрд рублей.

Площадки расположены в таких районах, как Печатники, Царицыно, Даниловский, Перово и др.

Ранее 360.ru сообщал, что в Москве построят шесть спорткомплексов по проектам КРТ.