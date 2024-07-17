Собянин: строительство Южной рокады завершено на 91%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство Южной рокады завершено на 91%.

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Строительство разделено на восемь участков. Пять из них уже завершены, ещё три — в работе», — заявил мэр.

По его словам, работы планируется завершить до конца 2024 года.

«Южная рокада — крупнейшая магистраль Москвы длиной 40 км. Она идёт от Рублёвского шоссе до улицы Верхние Поля», — добавил Собянин.

Ранее 360.ru сообщал, что московские предприятия обеспечили метрополитен оборудованием и комплектующими.