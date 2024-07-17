В Москве перекроют движение в районе стадиона «Лужники» 20 июля

В Москве перекроют движение в районе стадиона «Лужники» в субботу, 20 июля. Ограничения вводятся из-за концерта группы «Руки Вверх!».

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

В частности, с 08:00 до окончания мероприятия будет перекрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

С 20:00 до окончания концерта не будет движения на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и в Проектируемом проезде №2309 от улицы Усачёва до улицы Доватора, передаёт издание «Вести Подмосковья». Также там запретят парковку — с 00:01 до окончания концерта.

Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной изменяли схему движения транспорта 13—15 июля.