В Москве перекроют движение в районе стадиона «Лужники» 20 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.
В частности, с 08:00 до окончания мероприятия будет перекрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.
С 20:00 до окончания концерта не будет движения на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой и в Проектируемом проезде №2309 от улицы Усачёва до улицы Доватора, передаёт издание «Вести Подмосковья». Также там запретят парковку — с 00:01 до окончания концерта.
Ранее сообщалось, что на Лужнецкой набережной изменяли схему движения транспорта 13—15 июля.