В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник
- РИА Новости
Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе «Гонца».
Отмечается, что тестирование проходило с помощью беспилотника «Геоскан-201», который оснастили экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в специальном облегчённом формфакторе.
Наземные тесты и полёты на аэродроме Пушистый проходили с 13 по 16 июля.
Ранее сообщалось, что на одном из российских аэродромов успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов с использованием FPV-дронов.
Как уточняется, сотрудников аэродрома уже научили управлять системой FPV, которая позволит в оперативном режиме наблюдать за «аппаратами-нарушителями» на земле и в воздухе и при необходимости уничтожать их.