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В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник

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Компания «Спутниковая система «Гонец» совместно с «Геосканом» впервые в России провела эксперимент и наладила управление беспилотником через космический спутник.
В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник
  • РИА Новости

Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе «Гонца».

Отмечается, что тестирование проходило с помощью беспилотника «Геоскан-201», который оснастили экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в специальном облегчённом формфакторе.

Наземные тесты и полёты на аэродроме Пушистый проходили с 13 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что на одном из российских аэродромов успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов с использованием FPV-дронов.

Как уточняется, сотрудников аэродрома уже научили управлять системой FPV, которая позволит в оперативном режиме наблюдать за «аппаратами-нарушителями» на земле и в воздухе и при необходимости уничтожать их.

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