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В Красноярском крае бассейн проверяют из-за менингита у ребёнка

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Ребёнок заразился менингитом в Красноярском крае, причиной заражения мог стать бассейн.
В Красноярском крае бассейн проверяют из-за менингита у ребёнка
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует краевое управление Роспотребнадзора.

Как говорится в сообщении, из-за поступления в адрес ведомства данных из больницы о заболевании энтеровирусным менингитом ребёнка, который посещал бассейн в Емельяновском районе, начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Специалисты выясняют причинно-следственную связь заражения инфекцией с купанием в бассейне или другим фактором.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.

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