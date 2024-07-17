В Красноярском крае бассейн проверяют из-за менингита у ребёнка

Ребёнок заразился менингитом в Красноярском крае, причиной заражения мог стать бассейн.

Об этом информирует краевое управление Роспотребнадзора.

Как говорится в сообщении, из-за поступления в адрес ведомства данных из больницы о заболевании энтеровирусным менингитом ребёнка, который посещал бассейн в Емельяновском районе, начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Специалисты выясняют причинно-следственную связь заражения инфекцией с купанием в бассейне или другим фактором.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.