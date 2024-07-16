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Электроснабжение восстановили в Прикубанском округе Краснодара

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Восстановлено электроснабжение в Прикубанском округе Краснодара.

Об этом заявили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

«Авария устранена, все потребители запитаны», — сообщили представители ЕДДС.

Позже ведомство проинформировало ещё об одном аварийном отключении электроэнергии в округе, в результате которого без электроэнергии остались четыре улицы.

Ранее электроснабжение восстановили в Сочи и Туапсе.

Также электроснабжение восстановили в Севастополе.

Позже электроснабжение полностью восстановили в Северной Осетии.

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