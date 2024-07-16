Электроснабжение восстановили в Прикубанском округе Краснодара
Об этом заявили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
«Авария устранена, все потребители запитаны», — сообщили представители ЕДДС.
Позже ведомство проинформировало ещё об одном аварийном отключении электроэнергии в округе, в результате которого без электроэнергии остались четыре улицы.
Ранее электроснабжение восстановили в Сочи и Туапсе.
Также электроснабжение восстановили в Севастополе.
Позже электроснабжение полностью восстановили в Северной Осетии.