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В части Запорожской области ввели веерные отключения электроэнергии

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В части Запорожской области введены веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе оборудования, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В части Запорожской области ввели веерные отключения электроэнергии
  • РИА Новости

«Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области», — написал он в Telegram.

Балицкий уточнил, что на данный момент веерные отключения электроэнергии применяются в Акимовском районе, отдельных населённых пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района.

Ранее временные отключения электроэнергии были введены в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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