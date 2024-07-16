В части Запорожской области ввели веерные отключения электроэнергии
- РИА Новости
«Веерные отключения электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования затронули часть Запорожской области», — написал он в Telegram.
Балицкий уточнил, что на данный момент веерные отключения электроэнергии применяются в Акимовском районе, отдельных населённых пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района.
Ранее временные отключения электроэнергии были введены в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.