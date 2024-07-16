Пятигорск и несколько населённых пунктов Ставрополья частично обесточены
- РИА Новости
«Частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады, пос. Энергетик», — говорится в сообщении.
Временные графики ограничения потребления энергии ввели также в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
16 июля «Росатом» сообщил, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.
Радиационный фон в норме. В энергосистеме юга России ввели ограничения энергопотребления.