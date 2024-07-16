Пятигорск и несколько населённых пунктов Ставрополья частично обесточены

Пятигорск и несколько населённых пунктов Ставрополья частично обесточены в связи с ликвидацией перегруза в электросетях, информация об этом появилась в Telegram-канале главы администрации города Дмитрия Ворошилова.

РИА Новости

«Частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады, пос. Энергетик», — говорится в сообщении. Временные графики ограничения потребления энергии ввели также в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. 16 июля «Росатом» сообщил, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Радиационный фон в норме. В энергосистеме юга России ввели ограничения энергопотребления.