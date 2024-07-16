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Пятигорск и несколько населённых пунктов Ставрополья частично обесточены

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Пятигорск и несколько населённых пунктов Ставрополья частично обесточены в связи с ликвидацией перегруза в электросетях, информация об этом появилась в Telegram-канале главы администрации города Дмитрия Ворошилова.
Пятигорск и несколько населённых пунктов Ставрополья частично обесточены
  • РИА Новости

«Частично обесточены потребители г. Пятигорска, пос. Горячеводский, пос. Свободы, с. Винсады, пос. Энергетик», — говорится в сообщении.

Временные графики ограничения потребления энергии ввели также в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

16 июля «Росатом» сообщил, что один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.

Радиационный фон в норме. В энергосистеме юга России ввели ограничения энергопотребления.

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