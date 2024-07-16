Сбой в работе трёх операторов связи на Дальнем Востоке полностью устранён

На Дальнем Востоке полностью устранили сбой связи. Перед этим абоненты МТС, «Билайн» и «МегаФон» в этой части России столкнулись с перебоями в работе сети.

У МТС из-за обрыва оптического кабеля случилась авария на транспортной сети, что привело к отсутствию передачи данных.

Также пользователи «Билайн» столкнулись с аварией на основном канале электропитания, которая совпала с плановыми работами на резервном канале, предоставленном «Ростелекомом».

В работе «МегаФона» наблюдался сбой с отключением электропитания на одном из объектов оператора.

«Аварии на сетях МТС, «МегаФона» и «Билайна» полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены», — сообщило Минцифры.

15 июля российские пользователи смартфонов китайской компании Xiaomi сообщили о массовом сбое в работе устройств.