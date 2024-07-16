Сбой в работе трёх операторов связи на Дальнем Востоке полностью устранён
- РИА Новости
У МТС из-за обрыва оптического кабеля случилась авария на транспортной сети, что привело к отсутствию передачи данных.
Также пользователи «Билайн» столкнулись с аварией на основном канале электропитания, которая совпала с плановыми работами на резервном канале, предоставленном «Ростелекомом».
В работе «МегаФона» наблюдался сбой с отключением электропитания на одном из объектов оператора.
«Аварии на сетях МТС, «МегаФона» и «Билайна» полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены», — сообщило Минцифры.
15 июля российские пользователи смартфонов китайской компании Xiaomi сообщили о массовом сбое в работе устройств.