RT в Telegram
Подпишись

Сбой в работе трёх операторов связи на Дальнем Востоке полностью устранён

Короткая ссылка
На Дальнем Востоке полностью устранили сбой связи. Перед этим абоненты МТС, «Билайн» и «МегаФон» в этой части России столкнулись с перебоями в работе сети.
Сбой в работе трёх операторов связи на Дальнем Востоке полностью устранён
  • РИА Новости

У МТС из-за обрыва оптического кабеля случилась авария на транспортной сети, что привело к отсутствию передачи данных.

Также пользователи «Билайн» столкнулись с аварией на основном канале электропитания, которая совпала с плановыми работами на резервном канале, предоставленном «Ростелекомом».

В работе «МегаФона» наблюдался сбой с отключением электропитания на одном из объектов оператора.

«Аварии на сетях МТС, «МегаФона» и «Билайна» полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены», — сообщило Минцифры.

15 июля российские пользователи смартфонов китайской компании Xiaomi сообщили о массовом сбое в работе устройств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить