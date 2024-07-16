Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.

«А почему, собственно, только Bandidos? А что, разве «Ангелы Ада» не воюют в ВСУ? С 2014 года воюют», — приводит его слова РИА Новости.

Также, по его сведениям, члены аффилированных с США мотоклубов торговали оружием в Киеве во время евромайдана в 2013—2014 годах.

Ранее первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев заявил, что свыше 700 иностранных граждан, участвовавших в боевом конфликте на украинской территории в составе ВСУ, обвиняются в наёмничестве.