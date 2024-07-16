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Производство сухого душа для военных нарастили в Подмосковье

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В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что компания «Пластик Он Лайн» в четыре раза увеличила объём производства наборов для сухого душа.
Производство сухого душа для военных нарастили в Подмосковье
  • РИА Новости

«За год объём выпускаемой продукции увеличился с 300 тыс. до 1,2 млн единиц в месяц. Вместе с ростом производственных мощностей на предприятии значительно увеличилось и количество рабочих мест — с 20 до 150 человек», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Её слова приводит 360.ru.

Отмечается, что набор помогает военным поддерживать гигиену в полевых условиях. Внутри одноразовая губка, стик с чистой водой и пара сухих одноразовых полотенец. Воду выливают на губку и вспенивают её. Далее намыливают тело, а после просто вытираются сухими полотенцами, так как средство не требует смывания.

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