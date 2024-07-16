Полиция установила виновника природного пожара в посёлке Коктебель

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции установили личность виновника природного пожара в посёлке Коктебель.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в посёлке Коктебель», — отметила Волк.

Она уточнила, что во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК России.

Ранее в МЧС заявили, что природный пожар в Коктебеле в Крыму локализован на площади 40 га.