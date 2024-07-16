RT в Telegram
Подпишись

Полиция установила виновника природного пожара в посёлке Коктебель

Короткая ссылка
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции установили личность виновника природного пожара в посёлке Коктебель.
Полиция установила виновника природного пожара в посёлке Коктебель
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в посёлке Коктебель», — отметила Волк.

Она уточнила, что во время резки металла болгаркой от искр загорелась сухая растительность. Мужчина попытался потушить пламя собственными силами, но безуспешно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК России.

Ранее в МЧС заявили, что природный пожар в Коктебеле в Крыму локализован на площади 40 га.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить