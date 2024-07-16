На петербургском судостроительном заводе заложили новый тральщик

На Средне-Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга заложили тральщик «Виктор Корнер» проекта 12700 «Александрит».

«Корабль композитный, более 60 м длиной, уникальный для России и всего поля. Имеет очень низкий показатель магнитного поля», — прокомментировал для телеканала «Звезда» начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ России контр-адмирал Ильяс Шигапов.

Водоизмещение тральщиков «Александрит» составляет около 890 т. Экипаж такого судна состоит из 14 человек.

Корабль может развивать 16-узловую скорость при полном водоизмещении.

Ранее гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахо рассказал, что малые ракетные корабли для ВМФ России будут строить с допзащитой от морских дронов.