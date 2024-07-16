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Сервисом «Поверка счётчиков воды» воспользовались более 50 тысяч москвичей

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В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали, что сервисом «Поверка счётчиков воды» за девять месяцев работы воспользовались более 50 тыс. жителей города.
Сервисом «Поверка счётчиков воды» воспользовались более 50 тысяч москвичей
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметили в ведомстве, большинство горожан оценили работу сервиса на 4,8 балла из пяти.

Сервисом могут воспользоваться все жители Москвы, которые имеют стандартную учётную запись на mos.ru.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут получить баллы за использование ряда городских электронных сервисов, среди которых «Активный гражданин», «Электронный дом» и «Наш город». Обменять их можно на товары и услуги партнёров сайта «Миллион призов».

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