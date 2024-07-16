В Москве рассказали о работе Северного и Южного речных вокзалов

С Северного и Южного речных вокзалов Москвы можно отправиться почти в 50 городов страны, заявил глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«С начала навигации в этом году причалы приняли и отправили теплоходы по городам страны уже более 950 раз, на борту побывали свыше 160 тыс. пассажиров», — сказал Ликсутов.

По словам чиновника, в настоящее время для перевозки пассажиров задействовано более 80 судов. Обслуживанием круизных теплоходов занимается около 50 судоходных компаний.

Ранее сообщалось, что с 18 июля между Казанью (Татарстан) и Сарапулом (Удмуртия) будет курсировать скоростное судно «Метеор 120Р».