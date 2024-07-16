Маркетолог Михайлова назвала особенности потребителей поколения альфа
«Отсюда такая популярность коротких роликов в соцсетях — сначала они чувствуют эмоцию, а не смысл, и очень редко готовы тратить время», — объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Такого потребителя важно заинтересовать с первых секунд, отметила Михайлова.
Вторая особенность, по её словам, в том, что такие дети любят общаться в соцсетях, им интересна информация в форме мемов и коротких постов. Они выбирают интерактивы, игры, удобные приложения, обучающие сервисы.
Третья особенность — экологические ценности для них важнее известных брендов, добавила эксперт.
Ранее молодые россияне в возрасте от 14 до 24 лет, принявшие участие в новом исследовании, поделились мнением на тему отношения к работе. Так, 81% респондентов заявили, что готовы начинать карьеру, занимая самые непрестижные должности.