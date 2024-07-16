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Маркетолог Михайлова назвала особенности потребителей поколения альфа

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Гендиректор маркетингового агентства полного цикла IVK Media Solutions Василина Михайлова рассказала, что у поколения альфа (рождённые с 2010 по 2025 год) есть своя особенность, которая заключается в том, что их внимание не удерживается на чём-либо дольше восьми секунд.

«Отсюда такая популярность коротких роликов в соцсетях — сначала они чувствуют эмоцию, а не смысл, и очень редко готовы тратить время», — объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Такого потребителя важно заинтересовать с первых секунд, отметила Михайлова.

Вторая особенность, по её словам, в том, что такие дети любят общаться в соцсетях, им интересна информация в форме мемов и коротких постов. Они выбирают интерактивы, игры, удобные приложения, обучающие сервисы.

Третья особенность — экологические ценности для них важнее известных брендов, добавила эксперт.

Ранее молодые россияне в возрасте от 14 до 24 лет, принявшие участие в новом исследовании, поделились мнением на тему отношения к работе. Так, 81% респондентов заявили, что готовы начинать карьеру, занимая самые непрестижные должности.

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