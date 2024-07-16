В Москве задержана подозреваемая в похищении породистого щенка

Сотрудники полиции Нагорного района Москвы задержали 41-летнюю женщину, которая, не заплатив, забрала у продавца щенка итальянской породы кане-корсо стоимостью 25 тыс. рублей.

Как уточняется на портале «МВД МЕДИА», покупательница предложила заводчице встретиться у дома на Черноморском бульваре для осуществления сделки.

«Когда москвичка принесла питомца по указанному адресу, подозреваемая забрала его и зашла в подъезд, чтобы якобы взять дома деньги для оплаты. В действительности же аферистка не собиралась рассчитываться с заводчицей и не вернулась к ней. А хозяйка щенка, не дождавшись возвращения покупательницы, обратилась в полицию», — рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

В настоящее время щенок возвращён законной владелице. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.