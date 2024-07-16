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Профессор предупредила об опасности купания в Крыму на фоне «нашествия» медуз

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Анастасия Румянцева
Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева рассказала в беседе с RT, что, судя по фото, которые появились в социальных сетях, в Крыму наблюдается «нашествие» медуз корнеротов.
Профессор предупредила об опасности купания в Крыму на фоне «нашествия» медуз
  • РИА Новости

«Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже», — сказала она.

По её словам, из-за этой медузы могут быть довольно неприятные ожоги — очень обширные и болезненные.

«Смертельными — я не знаю, может быть просто какая-то индивидуальная ещё непереносимость, и тогда это будет реакция, усугублённая ещё аллергической историей. Купаться нельзя», — предупредила она.

Ранее в социальных сетях появились фото и видео из Крыма, на которых видно, что прибрежье мыса Тарханкут на западе Крыма заполонили медузы.

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