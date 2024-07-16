Профессор предупредила об опасности купания в Крыму на фоне «нашествия» медуз
- РИА Новости
«Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже», — сказала она.
По её словам, из-за этой медузы могут быть довольно неприятные ожоги — очень обширные и болезненные.
«Смертельными — я не знаю, может быть просто какая-то индивидуальная ещё непереносимость, и тогда это будет реакция, усугублённая ещё аллергической историей. Купаться нельзя», — предупредила она.
Ранее в социальных сетях появились фото и видео из Крыма, на которых видно, что прибрежье мыса Тарханкут на западе Крыма заполонили медузы.