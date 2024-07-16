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В Челябинской области проводят проверку по факту смерти ребёнка при пожаре

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СУ СК России по Челябинской области начало доследственную проверку по факту гибели ребёнка при пожаре в городе Симе.
В Челябинской области проводят проверку по факту смерти ребёнка при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.

По имеющейся информации, пожарные обнаружили тело ребёнка при тушении возгорания вещей на первом этаже пятиэтажного дома.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном жилом доме в Саратове произошёл пожар, пострадал десятилетний ребёнок.

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