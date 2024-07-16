В Челябинской области проводят проверку по факту смерти ребёнка при пожаре
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СК России.
По имеющейся информации, пожарные обнаружили тело ребёнка при тушении возгорания вещей на первом этаже пятиэтажного дома.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в многоквартирном жилом доме в Саратове произошёл пожар, пострадал десятилетний ребёнок.