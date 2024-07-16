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Собянин: на портале поставщиков проведено более 310 тысяч закупок с начала года

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала года на портале поставщиков провели более 310 тыс. закупок.
Собянин: на портале поставщиков проведено более 310 тысяч закупок с начала года
  • Gettyimages.ru

«Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Объём закупок по сравнению с тем же периодом вырос на 30%: больше 55 млрд рублей против 42,4 млрд», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что чаще всего в 2024 году покупали медицинскую продукцию, бытовую технику, продукты питания, канцелярские изделия и бумагу, хозяйственные и строительные товары.

Ранее заммэра Москвы, руководитель городского Департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что с 2018 года региональные заказчики разместили на столичном портале поставщиков свыше 1,5 млн закупок по потребностям.

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