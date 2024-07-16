Стенды с международной выставки «Россия» покажут жителям регионов
- АГН «Москва»
И. о. руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин заявил, что экспозицию разместят в молодёжном центре «Кристалл» в Перми.
«Там базируются крупнейшие молодёжные организации региона, например «Движение первых», студенческие отряды. Всех, кто не успел прийти к нам в гости на выставке, ждём в Перми», — рассказал он.
Как сообщалось ранее, на выставке Пермский край представил первого в России уникального робота Арди, который умеет петь и знает стихи пермских авторов.
C роботом можно было сделать селфи.
Стенд Тюменской области станет основой нового инфопарка, который появится на Цветном бульваре в Тюмени.
По словам губернатора Александра Моора, стенд на выставке посетили более миллиона человек. Отмечается, что новую экспозицию дополнят интерактивной информацией.
Там также будут проходить экскурсии и мастер-классы.
Экспозиция Курской области была выполнена в концепции «Соловьи и железо».
По словам врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Анны Коноваловой, сейчас идёт выбор места для размещения экспозиции.
О планах перевезти стенды с выставки в регион также сообщили в Кировской области.
Экспозицию установят в Запорожской области. Стенд Ростовской области с выставки перевезут в Ростов-на-Дону.
Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года.