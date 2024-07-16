Стенды с международной выставки «Россия» покажут жителям регионов

Представленные на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стенды будут переданы на новые площадки. О таких планах уже заявили Пермский край, Тюменская, Курская, Кировская и Ростовская области.

И. о. руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин заявил, что экспозицию разместят в молодёжном центре «Кристалл» в Перми.

«Там базируются крупнейшие молодёжные организации региона, например «Движение первых», студенческие отряды. Всех, кто не успел прийти к нам в гости на выставке, ждём в Перми», — рассказал он.

Как сообщалось ранее, на выставке Пермский край представил первого в России уникального робота Арди, который умеет петь и знает стихи пермских авторов.

C роботом можно было сделать селфи.

Стенд Тюменской области станет основой нового инфопарка, который появится на Цветном бульваре в Тюмени.

По словам губернатора Александра Моора, стенд на выставке посетили более миллиона человек. Отмечается, что новую экспозицию дополнят интерактивной информацией.

Там также будут проходить экскурсии и мастер-классы.

Экспозиция Курской области была выполнена в концепции «Соловьи и железо».

По словам врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Анны Коноваловой, сейчас идёт выбор места для размещения экспозиции.

О планах перевезти стенды с выставки в регион также сообщили в Кировской области.

Экспозицию установят в Запорожской области. Стенд Ростовской области с выставки перевезут в Ростов-на-Дону.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года.