Автоэксперт Стрельбицкий рассказал о приборах, чьи данные могут быть недостоверны

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал о приборах, которые могут показывать недостоверные данные.

«Существует запрограммированное «враньё» приборов — некоторые указатели осознанно завышают или занижают показания по разным причинам. Например, спидометр обязан показывать на 5—10% большую скорость, чем реальная, чтобы владелец случайно не превысил её», — заявил специалист в беседе с «Российской газетой».

По словам эксперта, такие погрешности преследуют благие цели и с ними не нужно что-то делать.

«Если в целом возникли подозрения насчёт работы приборов, рекомендую проверить инструкцию по эксплуатации, в которой должна быть указана допустимая погрешность для конкретных приборов», — заключил Стрельбицкий.

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