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В России число бронирований на август выросло на 15% за год

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Аналитики исследовали туррынок и выяснили, что число бронирований в экскурсионных и курортных местах России на август 2024 года увеличилось на 15% в годовом выражении.
В России число бронирований на август выросло на 15% за год
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные пресс-службы сервиса «Островок».

В топ-5 российских направлений по числу бронирований на август вошли Санкт-Петербург (+17% за год), Сочи (+24%), Москва (+19%), Анапа (+19%) и Калининград (+21%).

Также в десятке топовых направлений Геленджик (+22%), Казань (+9%), Зеленоградск (+22%), Владивосток (+21%) и Нижний Новгород (+21%).

По темпам годового роста бронирований среди экскурсионных городов лидирует Суздаль (+59% за год), а среди курортных — Судак (+77%).

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.

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