Специалист Пластинина назвала частые причины поломок наушников

Директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина рассказала, что наиболее частой причиной поломки Bluetooth-наушников является износ аккумуляторов.

У некоторых наушников срок службы составляет около года, по прошествии которого аккумулятор начинает быстро разряжаться, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Иногда звук в наушниках может прерываться, если человек находится рядом с мощным источником радиоволн, отметила Пластинина.

Для продления срока службы любых наушников она рекомендовала не допускать попадания влаги на устройство, а также хранить их в чехле при транспортировке.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о рисках при использовании беспроводной зарядки.