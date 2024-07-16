РКН призвал Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ

Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку России и действий властей. Об этом RT рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, к 83 из них — в 2024 году. Под санкции подпали в том числе каналы RT, РБК, аккаунты музыкальных исполнителей SHAMAN, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера и блогера Артемия Лебедева и других.

Как подчеркнули в РКН, ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

«Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры. YouTube придерживается бескомпромиссно русофобской политики. Предпочтение всегда отдают приверженцам прозападных идеалов, а аккаунты российских блогеров и журналистов блокируют без объяснения причин. Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что при этом сегодня на видеохостинге YouTube неудалёнными остаются более 61,3 тыс. запрещённых материалов, которые содержат фейки о специальной военной операции, экстремистские материалы, пропаганду нетрадиционных сексуальных предпочтений, контент о вовлечении детей и подростков в совершение противоправных действий.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что им нечего добавить к информации «Ростелекома» о возможных сбоях в работе YouTube в России.