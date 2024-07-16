RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Хайцеэр предупредил о рисках ДТП на мокрых дорогах

Короткая ссылка
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал водителям не забывать снижать скорость при движении по мокрой дороге во избежание аварии из-за такого явления, как аквапланирование.
Автоэксперт Хайцеэр предупредил о рисках ДТП на мокрых дорогах
  • Gettyimages.ru

Такой эффект может возникнуть, к примеру, во время сильного дождя или в лужах после него, когда образуется водяной налёт и автомобиль, влетая на него, теряет сцепление с дорогой, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

«В этой ситуации её (машины. — RT) поведение становится непредсказуемым, она не реагирует ни на тормоз, ни на газ, ни на что. Чаще всего аквапланирование заканчивается ДТП», — отметил Хайцеэр.

По его словам, такое может случиться при движении на скорости от 60—70 км/ч. Особому риску подвержены автомобили с покрышками нестандартного, широкого размера, добавил эксперт.

Ранее врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал, как справиться со страхом при вождении автомобиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить