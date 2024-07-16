Автоэксперт Хайцеэр предупредил о рисках ДТП на мокрых дорогах

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал водителям не забывать снижать скорость при движении по мокрой дороге во избежание аварии из-за такого явления, как аквапланирование.

Такой эффект может возникнуть, к примеру, во время сильного дождя или в лужах после него, когда образуется водяной налёт и автомобиль, влетая на него, теряет сцепление с дорогой, объяснил он в интервью Радио Sputnik.

«В этой ситуации её (машины. — RT) поведение становится непредсказуемым, она не реагирует ни на тормоз, ни на газ, ни на что. Чаще всего аквапланирование заканчивается ДТП», — отметил Хайцеэр.

По его словам, такое может случиться при движении на скорости от 60—70 км/ч. Особому риску подвержены автомобили с покрышками нестандартного, широкого размера, добавил эксперт.

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