Роскачество: в случае переплаты суммы штрафа возврат возможен в течение трёх лет

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, в какой ситуации можно вернуть деньги при уже оплаченном штрафе.

Как отметили специалисты, есть ряд причин для возврата денег. Прежде всего к ним относится двойная оплата одного штрафа.

«Часто это связано с ошибками (в том числе с ошибкой онлайн-сервисов, которые дают возможность оплачивать штрафы). В этом случае одну сумму можно вернуть. Кроме того, родственники могут независимо друг от друга оплатить штраф, считая, что другой этого не сделает. Так как информация о погашении штрафа появляется несколько позже, чем происходит перевод, подобные ошибки тоже могут быть», — объяснили эксперты.

Кроме того, как добавили в организации, если штраф был выставлен по ошибке, гражданин не нарушал закон и может это доказать, то штраф можно и нужно оспаривать.

Помимо этого, возврат возможен, если штраф был оплачен по неверным реквизитам, напомнили в Роскачестве.

Также можно вернуть деньги в случае переплаты, подчеркнули в пресс-службе.

«Например, если нарушитель считал, что пени уже начислены, а этого ещё не произошло, или ошибся, вводя сумму штрафа», — рассказали там.

Ещё штраф мог быть ошибочно взыскан приставами, в то время как уже был оплачен ранее, привели пример в организации.

«Ни один штраф не должен быть оплачен дважды или сверх той суммы, которая была назначена за нарушение. Если произошла такая ситуация, что вы заплатили больше, или заплатили за то, чего не делали, деньги можно вернуть», — подчеркнули собеседники RT.

Чтобы вернуть деньги, нужно получить квитанцию, подтверждающую, что вы переводили ту сумму, которую хотели бы вернуть, отметили эксперты.

«Такую квитанцию можно запросить на сайте «Госуслуги» или у банка, через который вы переводили деньги. Далее необходимо обратиться к соответствующему администратору доходов бюджета (как правило, в то учреждение, которое приняло решение о назначении административного штрафа) и заполнить заявление о возврате денежных средств», — рассказали специалисты.

Получить обратно деньги можно в течение трёх лет после переплаты или ошибочной оплаты штрафа, подчеркнули в Роскачестве.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, как законодательство регулирует возможность посещения заведений общепита с животными.