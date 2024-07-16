RT в Telegram
Подпишись

Специалист Кокорева рассказала о действиях на случай кражи паролей

Короткая ссылка
Руководитель команды информационной безопасности почты Mail.ru Ксения Кокорева рассказала о необходимых действиях на случай кражи паролей.
Специалист Кокорева рассказала о действиях на случай кражи паролей
  • Gettyimages.ru

«Если у вас есть подозрения, что ваш пароль был скомпрометирован, смените его немедленно на новый», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, новый пароль должен быть длинным и уникальным.

«Важно использовать минимум 12 символов, включая символы третьей-четвёртой категории (заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы)», — сказала Кокорева.

Кроме того, следует проверить другие аккаунты, на которых могут быть продублированы пароли.

При подозрительной активности необходимо связаться со службой поддержки.

«Это поможет сервису вовремя принять соответствующие меры и тем самым обезопасить других пользователей», — заключила эксперт.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, как защитить смарт-часы от взлома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить