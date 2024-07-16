Специалист Кокорева рассказала о действиях на случай кражи паролей

Руководитель команды информационной безопасности почты Mail.ru Ксения Кокорева рассказала о необходимых действиях на случай кражи паролей.

«Если у вас есть подозрения, что ваш пароль был скомпрометирован, смените его немедленно на новый», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, новый пароль должен быть длинным и уникальным.

«Важно использовать минимум 12 символов, включая символы третьей-четвёртой категории (заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы)», — сказала Кокорева.

Кроме того, следует проверить другие аккаунты, на которых могут быть продублированы пароли.

При подозрительной активности необходимо связаться со службой поддержки.

«Это поможет сервису вовремя принять соответствующие меры и тем самым обезопасить других пользователей», — заключила эксперт.

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