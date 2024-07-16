Специалист Кокорева рассказала о действиях на случай кражи паролей
- Gettyimages.ru
«Если у вас есть подозрения, что ваш пароль был скомпрометирован, смените его немедленно на новый», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, новый пароль должен быть длинным и уникальным.
«Важно использовать минимум 12 символов, включая символы третьей-четвёртой категории (заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы)», — сказала Кокорева.
Кроме того, следует проверить другие аккаунты, на которых могут быть продублированы пароли.
При подозрительной активности необходимо связаться со службой поддержки.
«Это поможет сервису вовремя принять соответствующие меры и тем самым обезопасить других пользователей», — заключила эксперт.
Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, как защитить смарт-часы от взлома.