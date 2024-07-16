Собянин: в Москве три трассы построят по концессионным договорам

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проложат три новые магистрали согласно концессионным соглашениям.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал главы города.

«Трассы снизят загруженность существующих дорог и улучшат транспортную доступность девяти районов города, где живут около 1,3 млн человек», — написал Собянин.

Одна из дорог пройдёт в обход Волоколамского шоссе и соединит Покровское-Стрешнево с районом Хорошёво-Мнёвники. Другая свяжет север города с деловым центром «Москва-Сити» и застройкой Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева.

Третью построят от бывшей промзоны ЗИЛ до юга и юго-запада столицы в обход Третьего транспортного кольца (ТТК).

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что путепровод через промышленные железнодорожные пути построят на северо-востоке Москвы в 2026 году.