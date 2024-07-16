СК проводит проверку по факту падения девочки из окна в Сургуте
- РИА Новости
ЧП произошло 15 июля, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы окружного управления СК.
«По предварительным данным, мама девочки ненадолго покинула комнату, в этот момент ребёнок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна», — сказано в сообщении ведомства.
Девочку доставили в больницу.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее в Новокузнецке Кемеровской области малолетняя девочка выпала из окна пятого этажа. СК инициировал доследственную проверку по данному факту.