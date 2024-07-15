Участники проекта «Сделано в Москве» заработали 150 млн рублей за полгода
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.
Как отметил Собянин, результаты первого полугодия оказались на 36% выше показателей всего 2023 года.
В настоящее время на сайте «Сделано в Москве» представлено более 25 тыс. товаров. За январь — июнь его посетили более миллиона человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО окажут поддержку бизнесу в семи приоритетных отраслях.